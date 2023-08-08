Модули расширения памяти CX120 CXL 2.0 от Micron позволят увеличить производительность серверов на базе процессоров AMD и Intel за сравнительно небольшую плату

В понедельник компания Micron представила модули расширения памяти CZ120, соответствующие спецификации CXL 2.0 Type 3 и оснащенные интерфейсом PCIe 5.0 x8. Модули предназначены для расширения емкости и пропускной способности DRAM для серверов, которым требуется более высокопроизводительная память для выполнения рабочих нагрузок, требующих больших объемов оперативной памяти, включая базы данных в памяти.

Модули памяти Micron CZ120 оснащены 128 ГБ и 256 ГБ памяти, что соответствует тому, что предлагают типичные RDIMM. Модули расширения выпускаются в форм-факторе E3.S 2T с интерфейсом PCIe 5.0 x8 и основаны на контроллере Microchip SMC 2000, совместимом со стандартом CXL 2.0 Type 3, а также чипах памяти Micron, изготовленных с использованием производственного узла 1α (1-альфа) DRAM компании.

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С точки зрения производительности, модули расширения памяти CZ120 CXL 2.0 от Micron обеспечивают пропускную способность до 36 ГБ/с (измеряется при выполнении рабочей нагрузки MLC с соотношением чтения/записи 2:1 на одном модуле расширения памяти CZ120) и ненамного медленнее, чем модули DDR5-4800 RDIMM с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, которые предлагают пиковую пропускную способность 38,4 ГБ/с.

Современные серверы на базе процессора AMD EPYC Genoa 4-го поколения с 12-канальной подсистемой памяти DDR5-4800 обеспечивают пропускную способность памяти до 460,8 ГБ/с на сокет, тогда как системы на базе масштабируемого процессора Intel Xeon 4-го поколения с 8-канальной памятью DDR5-4800 DRAM может похвастаться скоростью 307,2 ГБ/с. Хотя в обоих случаях процессоры получают достаточную пропускную способность, существуют рабочие нагрузки, которым требуется больше DRAM и более высокая пропускная способность, и модули расширения памяти CXL 2.0 предназначены именно для этой цели.

Micron утверждает, что добавление четырех модулей расширения памяти CZ120 емкостью 256 ГБ к машине, оснащенной 12 64-гигабайтными DDR5 RDIMM (768 ГБ), может обеспечить на 24% большую пропускную способность для чтения/записи на процессор, чем серверы, использующие только RDIMM-память, в то время как дополнительный объем памяти позволит серверу обрабатывать на 96% больше запросов к базе данных в день.

«Компания Micron продвигает внедрение памяти CXL с помощью этой модели выборки CZ120 для ключевых клиентов», — сказала Сива Макинени, вице-президент Micron Advanced Memory Systems Group. «Мы разрабатываем и тестируем наши модули расширения памяти CZ120, используя платформы Intel и AMD, способные поддерживать стандарт CXL. Инновации наших продуктов в сочетании с нашими совместными усилиями с экосистемой CXL позволят быстрее принять этот новый стандарт, поскольку мы работаем сообща для удовлетворения постоянно растущих потребностей центров обработки данных и их рабочих нагрузок, интенсивно использующих память».

Micron не сообщила, когда она планирует начать коммерческую поставку своих модулей расширения памяти CZ120 и сколько они будут стоить. Вполне вероятно, что продукты будут выпущены в 2024 году после тестирования заинтересованными в устройствах клиентами. Хотя есть вероятность, что некоторые компании могут начать внедрять их раньше, однако большинство, вероятно, будет тестировать их в течение более длительного периода времени, в зависимости от рабочих нагрузок.