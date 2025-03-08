По данным китайского инсайдера Ice Universe габариты iPhone 17 Air составят по высоте (163 мм), ширине (77,6 мм), и будут идентичны флагманскому iPhone 17 Pro Max.

WEIS Studio

Компания Apple готовится представить iPhone 17 Air. По данным китайского инсайдера Ice Universe, новинка получит тонкий корпус — всего 5,5 мм. При этом габариты iPhone 17 Air по высоте (163 мм) и ширине (77,6 мм) будут идентичны флагманскому iPhone 17 Pro Max, толщина которого составит 8,725 мм из-за более мощного аккумулятора. Оба устройства оснастят 6,9-дюймовыми дисплеями с тонкими рамками в 1,15 мм, унаследованными от iPhone 16 Pro Max.



Несмотря на минимальную толщину, Apple не намерена жертвовать автономностью. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл, что iPhone 17 Air получит аккумулятор с высокой плотностью, технология которого будет применена и в первой складной модели iPhone. Дополнительно компания оптимизирует энергопотребление за счет нового модема C1 собственной разработки. А также откажется от сверхширокоугольной камеры в пользу одиночного сенсора.



Дизайн камеры iPhone 17 Air также претерпит изменения. Хотя точные детали пока не раскрыты, рендеры демонстрируют заметный выступ модуля.

Презентация iPhone 17 Air ожидается в сентябре 2025 года.