Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
2021 год в самом разгаре и вот совсем недавно компания Changan объявила продажу электромобиля E-Star и удивила доступной ценой: такой хетчбэк стоит 35 тысяч юаней (400 тыс. р), то есть в половину доступнее седана Лада Гранта в простецкой версии (от 600 тыс. р).
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E - Star - компактный City car, сравнимый по размерам и габаритам с всеми привычной Окой.
Длина хэтчбека - 373 см, ширина - 165см, высота - 156см, колёсная база - 241 см, колея - 142 см, объём багажника - 147 литра. Вес автомобиля 1150 Подвеска: McPherson, колеса R15.
Максимальная скорость по прямой 125 км час.
Электромотор позволяет преобразовать энергию в 75 лошадей (170 Ньютон-метра), у клиента есть выбор из двух типов батарей литий-железо-фосфатной емкостью 31,18 Кв.час или литий-ионной АКБ объёмом 32,2 кв.час
Максимальное удельное расстояние которое электромобиль способен преодолеть по циклам NEDC - 301 Км.
Комплектация модели E-Star : имеет датчики парковки сзади, лампа для чтения спереди, радио плеер и аудио динамики. Корпорация гарантированно обещает бесплатно оборудовать сити-мобили, пред заказанные до 31 марта, легко сплавными колёсными дисками, штатно ставят штампованные.
Нашими товарищами были подготовлены 2 кратких обзора.
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В связи со сложной ситуацией и долгими праздниками в Китае, в данный момент доставка контейнерами достаточно дорогая, через пару месяцев планируется наладить поставки по морю через Беларусь с 0% таможенного сбора и 0% НДС, в Любой регион СНГ.
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