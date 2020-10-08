AMD представила новое поколение процессоров поколения Zen3 5000 серии, обогнав в производительности Intel, при этом неблагоприятно изменилась и ценовая политика.
AMD представила новые процессоры в лице:
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Ryzen 5 5600X (6 ядер/12 потоков 3.7Ггц boost 4.6Ггц ) 299$
Ryzen 7 5800X (8 ядер/16 потоков 3.8Ггц boost 4.7Ггц ) 449$
Ryzen 9 5900X (12 ядер/24 потока 3.7Ггц boost 4.8Ггц ) 549$
Ryzen 9 5950X (16 ядер/32 потока boost 4.9Ггц) 800$
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Ценовая политика в связи с превосходством над Intel не радует, даже возникает предположение что компания AMD поменяется с Intel тактикой и будет держать планку высоких цен, но как говориться время покажет.
Мы увидели тест сравнения пред топа в лице RYZEN 9 5900X и предшественника RYZEN 9 3900XT
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наглядные тесты сравнения в играх RYZEN 9 5900X и Intel core i9 10900K
Сравнения производительности топа в лице RYZEN 9 5950X и предшественника RYZEN 9 3950X
Также в конце преентации мы увидели пару кадров видеокарты RADEON которую в народе прозвали BIG NAVI
И проиводительность в играх в разрешении 4К
Сама презентация серии карт RADEON 6000 намечена на 28 октября.
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