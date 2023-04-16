Предполагается, что этот вброс может быть или предупреждением для Украины от США, или попыткой дезинформировать Россию о текущем состоянии ВСУ.

С недавнего времени в публичном доступе появились документы, в которых описаны военные недостатки Украины. Источником документов считают Пентагон, а суть представленного в них материала сводится к тому, что политические деятели и военные США не уверены в боевой способности ВСУ к осуществлению контрнаступления в зоне СВО.

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Источник изображения: РИА Новости

Об утечке столь важных документов, описывающих боевые возможности ВСУ, стало известно 6 апреля. На эту тему в иранском новостном издании «Akharin Khabar» была выпущена статья о том, что появление секретного документа Пентагона на просторах интернета вовсе не случайность, а целенаправленный вброс, который служит посланием Киеву от Вашингтона.

Как отмечается в статье, таким образом США обозначили свою неуверенность перед Украиной в том, что она не только не сможет провести весеннее контрнаступление, но и вообще достичь каких-либо позитивных для Киева результатов. Однако, в тексте данной статьи также было сказано о том, что слив этих документов, содержащих данные об уязвимостях ВСУ, может быть дезинформацией о состоянии украинской армии.

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В слитых документах также имеется информация о том, что США осуществляют прослушивание Украины, Израиля и Южной Кореи. На этой почве некоторые страны потребовали от Вашингтона объяснений.