Данный процесс происходит из-за близкого расстояния между этими космическими объектами.

В ходе анализа данных, полученных с телескопа «Кеплер» в прошлом, группа исследователей обнаружила звезду, которая окружена кольцами из пыли и обломков. Раннее учёные уже изучали данный феномен и пришли к выводу о том, что такие кольца присущи скалистым планетам, которые находятся в процессе уничтожения.

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Источник изображения: Life.ru

Свою гипотезу они обосновывают тем, что такие планеты находятся в излишней близости к своим родительским звёздам, жар которых оказывает разрушительное воздействие на такие миры. Помимо этого, ситуацию также усугубляет факт того, что слишком близкое расположение планет к родительской звезде приводит к постоянному воздействию на них приливных сил, из-за которых планеты постоянно обращены к родительским звёздам только одной своей стороной.

Это означает то, что на одной стороне планеты наблюдается постоянный день, а на другой постоянная ночь. Следовательно, дневная сторона находится под воздействием жара родительской звезды перманентно, что приводит к её разрушению. Таким образом, в какой-то момент времени на дневной стороне исчезает земная кора, и остаётся только тонкая оболочка из магмы.

Этими процессами обосновывается феномен, который приводит к формированию колец из пыли и обломков вокруг скалистых планет. В свою очередь, по предположениям астрономов, такие кольца могут дать новую информацию о том, как именно формируются скалистые планеты.

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Проблема в том, что для получения такого рода знаний необходимо, так сказать, “вскрыть” планету, что является невозможным. Но, поскольку в результате описанного выше процесса скалистые планеты постепенно уничтожаются до своего основания в естественном порядке, то их внутренние элементы формируют космические кольца. Поэтому исследователи планируют найти ответ на вопрос о принципах формирования скалистых планет при изучении их колец с использованием телескопа «Джеймса Уэбба».