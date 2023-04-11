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В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Повестка считается полученной с момента её размещения в личном кабинете гражданина, пользующегося данным порталом.
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11 апреля прошло заседание Госдумы, в рамках которого были приняты поправки об узаконивании на территории РФ электронных повесток через государственную информационную систему «Госуслуги». После того, как законопроект вступит в силу, все военнообязанные граждане должны будут соблюдать новые правила призыва, о чём сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Источник изображения: ТАСС

Принятые поправки изменят порядок вручения повесток, поскольку теперь они могут быть получены в электронной форме через рассылку от Минобороны России на портале «Госуслуг». При этом уточняется, что повестка считается полученной сразу после её размещения в личном кабинете пользователя портала, если он является военнообязанным.

Андрей Картаполов уточнил, что в случаях, если по каким-либо причинам военнообязанный гражданин не заметил повестку, то у него есть возможность явиться в военный комиссариат в период следующей призывной компании, но не позднее этого срока. Если же повестку не удаётся передать военнообязанному гражданину в электронной форме, то её приносят лично. При этом отказаться от самой повестки нельзя, поскольку она считается полученной даже в том случае, если гражданин отказался от её вручения.

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Стоит отметить, что поправки вносят некоторые изменения только касательно аспектов вручения повесток военнообязанным лицам, но не затрагивают правила предоставления отсрочек от прохождения военной службы. Таким образом, для граждан, не годных для прохождения службы по состоянию здоровья или проходящих обучение в высших учебных заведениях, остаётся право на получения отсрочки.

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#россия #политика #госдума #армия #госуслуги #общество #военная служба #военный призыв
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