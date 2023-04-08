Во время исследования был задействован комплекс телескопов ОБТ, но в дальнейшем астрономы планируют изучать ситуацию с помощью телескопа «Джеймса Уэбба».

Недавние наблюдения за одиночной звездой HD 169142, проведённые астрономами Университета Монаша, показали, что в её системе происходит формирование протопланеты. Этот факт доказывают исследования снимков системы, которые были сделаны в ближнем инфракрасном диапазоне.

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Источник изображения: Wikipedia

Расстояние между Землёй и системой звезды HD 169142, которая окружена протопланетным диском, составляет порядка 350 световых лет. Для своих исследований астрономы использовали комплекс оптических телескопов под названием «очень большой телескоп» [ОБТ / VLT], который расположен в Европейской Южной обсерватории.

Ведущий автор исследования Иэн Хаммонд заявил, что целью наблюдения было выявление признаков формирования планеты в космическом пространстве около звезды. Во время формирования планет, пространство вокруг них становится очень горячим, что хорошо заметно в инфракрасном спектре, который был изучен исследователями.

Такой подход позволил учёным обнаружить новую протопланету, которая отдалена от звезды HD 169142 на 38 астрономических единиц, что немного превышает расстояние между Солнцем и Нептуном. Исследователи также подтвердили, что процесс формирования планеты протекает в соответствии с принятыми парадигмой законами.

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Информация о том, что в системе звезды HD 169142 должна появиться новая протопланета была представлена публике ещё в 2019 году. Проведённое астрономами Университета Монаша исследование подтвердило данное утверждение как с помощью повторного анализа данных, так и с проведением новых и более качественных наблюдений.