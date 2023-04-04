Организаторы демонстрации хотят указать правительству ФРГ на их ошибочную политику.

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Издание немецкой газеты Die Welt обнародовало информацию о том, что во время пасхи во многих городах Германии пройдут пасхальные марши, на которых некоторые участники планируют провести демонстрации, которые будут призывать к прекращению поставок вооружения Украине и мирному урегулированию текущего конфликта.

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Источник изображения: РИА Новости

В Берлине пасхальный марш должен будет начаться 8 апреля к 13:00 по местному времени. При этом уточняется, что это движение является традиционным, и оно проходит в более чем сотне различных городов Германии. Поэтому не все участники пасхального марша будут причастны к проведению шествий за мирное урегулирование конфликта на Украине.

О планируемых демонстрациях изданию сообщила национальная сеть Netzwerk Friedenskooperative. В газете Die Welt говорится о том, что данная мирная инициатива этой сети направлена на то, чтобы правительство Германии начало с большей инициативой разрабатывать различные варианты дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а также активнее работать в этом направлении.

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Участники желают лишь остановить поставки вооружения, чтобы прекратить ведение огня в зоне СВО, а также создать для России и Украины условия для мирных переговоров по предложенному Китаем плану для мирного урегулирования. Демонстранты придерживаются мнения, что текущее правительство ФРГ причастно к тысячам погибших в зоне СВО.