Речь идёт об исследовании кратера Езеро.

В рамках проходящей на текущий момент научной кампании на Марсе, по изучению областей планеты, в которой задействован марсоход Персеверанс, был получен первый образец новой породы. Всего ему удалось собрать 19 образцов и 3 пробирки-свидетеля.

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Источник изображения: NASA

Также он разместил 10 пробирок на поверхности Марса, которые выступают резервным хранилищем образцов породы красной планеты. Последний на текущий момент образец был получен из породы, которую называют Берея. Считается, что она относится к осадочным породам, которые были перенесены древней рекой как раз в то место, которое исследовалось Персеверансом, а именно, в кратер Езеро.

По крайней мере, именно такое предположение сделали исследователи. Они придерживаются мнения, что данная порода ранее была расположена в достаточно отдалённом от кратера районе. Поэтому учёные проявляют к ней особый интерес, хотя на это есть и вторая причина, а именно, высокое содержание карбонатов. Они надеются, что в данной породе могут содержаться биосигналы, которые принадлежат окаменелым формам жизни.

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В основном в кратере Езеро находятся магматические породы, но мобильность марсохода позволяет находить и осадочные разновидности. Исследователи надеются, что новые образцы породы красной планеты позволят им лучше понять историю этого кратера.