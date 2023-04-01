Ранее конфликт на Украине и так привлекал к себе внимание разных личностей со всего мира, но после новостей о том, что ВСУ получат снаряды с обеднённым ураном, повсеместно начали появляться мнения о том, что Киев стремится к обладанию ядерным оружием.
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Источник изображения: EAST NEWS
О подобном высказалась заместитель главы отдела центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера страны Ким Чен Ына. Она заявила, что политические амбиции Зеленского в стремлении к обладанию ядерным оружием ставят Украину в рисковое положение.
Из её слов также следует, что Киев слишком сильно полагается на защиту США, которые, как она выразилась, в глазах Зеленского выглядят, как «ядерный зонтик». Ким Ё Чжон также сказала, что США не смогут помочь Украине одержать победу в борьбе с Россией, но Зеленский слишком уверен в обратном, чем совершает крупную ошибку.
В свете последних событий складывается такое ощущение, что НАТО и Украина для достижения своих целей уже не стесняются выходить за рамки ранее принятых соглашений, чем лишь нагнетают и так достаточно высокую мировую напряжённость.