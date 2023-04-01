Всему виной служат выпадающие частицы.

Недавние исследования кольцевой системы Сатурна, проведённые астрономом Лотфи Бен-Джаффелем, показывают, что она нагревает верхние слои атмосферы планеты. Иначе говоря, кольца Сатурна воздействуют на атмосферу, повышая её температуру.

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Источник изображения: Вокруг Света

В ходе исследования были получены результаты того, что в атмосфере Сатурна заметен избыток ультрафиолетового излучения, который смогли обнаружить при изучении спектральной линии горячего водорода. Это явление выражается всплеском радиации в верхних слоях, следовательно, то, что загрязняет атмосферу и является причиной её нагрева.

Наиболее приближенная гипотеза объясняет данное явление тем, что оно вызвано выпадением частиц из ледяного кольца на атмосферу планеты, в результате чего и происходит её нагревание. Само собой, причиной также могут быть и микрометеориты, и частицы солнечного ветра или космическая пыль, поднимаемая электромагнитными силами.

В подтверждение гипотезе о выпадении частиц из ледяного кольца могут служить результаты исследования атмосферы Сатурна зондом НАСА «Кассини», которые были получены в 2017 году и на основе которых действительно создали доказательную базу того, что частицы ледяного кольца опадают в атмосферу планеты. Лотфи Бен-Джаффель заявил, что это явление уже довольно хорошо изучено, но при этом ранее не было известно о содержании атомарного водорода.

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Теперь же учёный придерживается мнению о том, что эти частицы модифицируют верхние слои атмосферы Сатурна при попадании туда, а происходит это из-за изменения состава. В результате чего возникают столкновения с атмосферными газами, которые приводят к выделению тепловой энергии и нагревают атмосферу.