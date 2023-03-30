Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ ожидает неминуемое поражение перед силами России. При этом, раннее он уже делал подобное заявление и говорил, что поражение Украины должно случится уже летом текущего года.
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Источник изображения: URA.RU
По его мнению, у ВСУ более нету никаких способов предотвратить поражение, а потому оно неизбежно. Он не стал уточнять в подробностях, какие именно события натолкнули его на то, чтобы сделать такое заключение. Риттер лишь добавил, что «всё уже на своих местах».
Также бывший офицер США дополнил, что в случае поражения Украины на репутации США останется заметный след, который сродни «удару лицом в грязь». Он считает сложившуюся ситуацию ошибкой Украины, ведь, по его мнению, она не должна была затягивать конфликт, о чём сообщил ещё 1 марта.
Несмотря на всё более нарастающую помощь Украине, которую оказывает НАТО, ВСУ находятся в достаточно сложном положении. Самое явное подтверждение этому то, что Киев с частой периодичностью запрашивает поставки вооружения у Запада. Также на Украине проходит достаточно жёсткая мобилизация, что подтверждает нехватку у ВСУ военнослужащих, которые могли бы участвовать в боевых действиях в зоне СВО.