Он не стал уточнять о подробностях событий, которые способствуют данному исходу.

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ ожидает неминуемое поражение перед силами России. При этом, раннее он уже делал подобное заявление и говорил, что поражение Украины должно случится уже летом текущего года.

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Источник изображения: URA.RU

По его мнению, у ВСУ более нету никаких способов предотвратить поражение, а потому оно неизбежно. Он не стал уточнять в подробностях, какие именно события натолкнули его на то, чтобы сделать такое заключение. Риттер лишь добавил, что «всё уже на своих местах».

Также бывший офицер США дополнил, что в случае поражения Украины на репутации США останется заметный след, который сродни «удару лицом в грязь». Он считает сложившуюся ситуацию ошибкой Украины, ведь, по его мнению, она не должна была затягивать конфликт, о чём сообщил ещё 1 марта.

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Несмотря на всё более нарастающую помощь Украине, которую оказывает НАТО, ВСУ находятся в достаточно сложном положении. Самое явное подтверждение этому то, что Киев с частой периодичностью запрашивает поставки вооружения у Запада. Также на Украине проходит достаточно жёсткая мобилизация, что подтверждает нехватку у ВСУ военнослужащих, которые могли бы участвовать в боевых действиях в зоне СВО.