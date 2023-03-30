25 марта Президент России Владимир Путин сделал сообщение о том, что Белоруссия обратилась к РФ с просьбой разместить на её территории тактическое ядерное оружие, которая была одобрена. Одной из причин согласия стало то, что в США уже давно делают подобные вещи.
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Источник изображения: ТАСС
Эта ситуация вызвала некоторый ажиотаж среди общественности, поэтому замглавы МИД РФ Сергей Рябков 29 марта выступил с пояснением позиции России. Он сказал, что этот шаг был сделан для того, чтобы НАТО смогли оценить всю серьёзность сложившейся мировой ситуации, особенно это касается тех политиков и руководителей из ведущих стран альянса, которые хотят руководить миром исключительно по своим правилам.
Рябков также добавил, что сигналы, которые делала Россия до этого момента, не воспринимались всерьёз, а лишь “скользили по поверхности”. Поскольку указная группа из НАТО не желала видеть эти сигналы, то пришлось пойти на этот шаг.
Также было сказано, что предпринятые находящимся у власти политиками из НАТО и прочими западными элитами действия, которые привели к этому моменту, отражают безответственность этих лиц перед их странами, народами, а также подрывают международную безопасность.