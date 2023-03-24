После передачи Польшей оружия Украине, Варшаве будет выплачена определённая денежная компенсация, которую предоставит Евросоюз. Это следует из слов Матеуша Моравецкого, который является премьер-министром Польши.
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Сама денежная выплата будет разделена на две части. Первую, в размере около 300 миллионов евро, передадут до Пасхи, а после ЕС должен будет выделить ещё 600 миллионов. Таким образом, общая сумма компенсации, которую получит Варшава, составляет около 900 миллионов евро.
Как подметил Моравецкий, эти денежные средства будут очень полезны стране. Вот только он добавил, что они будут потрачены на приобретение современных боеприпасов и создание инфраструктуры, предназначенной для производства разного рода оружия.
Кроме того, премьер-министр Польши уточнил, что Украине были переданы следующие объекты военного назначения: переносные зенитно-ракетные комплексы, танки Т-72, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские снаряды, барражирующие и прочие боеприпасы.
Помимо материальной поддержки, которую Варшава оказывает Киеву, Польша также занимается обучением бойцов ВСУ по обслуживанию танков Leopard 2 и гаубиц Krab. Недавно Моравецкий делал заявление о том, что в скором времени Варшава передаст Украине истребители МиГ-29.