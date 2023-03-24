Это решение вызвало волну негатива среди граждан Соединённых Штатов.

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В скором времени на западных территориях Аляски, которые принадлежат федеральному правительству США, должны начаться масштабные работы по бурения нефтяных и газовых скважин. Это случится из-за того, что администрация президента США Джо Байдена одобрила такой проект.

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Источник изображения: AP Photo

Известно, что реализацией проекта будет заниматься американская компания ConocoPhillips, которая работает в энергетической сфере. Территориально работы будут происходить на месторождении Willow.

Процесс строительства данного объекта может обеспечить до 2,5 тысяч человек новыми рабочими местами. При этом, для эксплуатации объекта на длительный период будет требоваться около 300 специалистов.

Проектом предусмотрен полный объём добычи нефти в 576 миллионов баррелей, а период эксплуатации должен продлиться около 30 лет. Сообщается, что суточный пиковый уровень добычи на данном месторождении составит порядка 1,6% от всей добычи в США, что эквивалентно 180 тысячам баррелей.

Казалось бы, что это весьма перспективная идея, которая может помочь стране, но в реальности проект встретили с жёсткой критикой, которая идёт со стороны экологов и обеспокоенных граждан. Они считают, что проведение данных работ ставит под угрозу местную природу. В худшем случае могут произойти изменения климатических условий Аляски.

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Масло в огонь подливает факт того, что Джо Байден во время своей предвыборной компании пообещал не одобрять новые проекты по бурению нефтяных и газовых скважин на государственных землях. Чтобы хоть как-то успокоить экоактивистов, администрация Байдена ввела запрет на добычу нефти и газа для ряда участков континентального шельфа Аляски.