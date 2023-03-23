Покрытие предназначено для углеродных композитов и позволяет повысить их устойчивость к радиации и другим негативным воздействиям в космосе.

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Учёные из великобританского Университета Суррея и компании Airbus Defence and Space, которая специализируется на разработках для космической отрасли, разработали новый способ для защиты космических объектов.

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Источник / Автор изображения: Naked Science / Вадим Лукашевич

Речь идёт о специальном покрытии из наночастиц, которое можно нанести на углеродные композитные материалы, которые состоят из углеродных волокон, для предотвращения пагубного воздействия экстремальных условий космоса.

Углеродное волокно является популярным материалом для изготовления деталей космических кораблей, потому что такие изделия получаются легче и прочнее металлических. Однако, недостаток этого материала в том, что он быстро портится в результате термического воздействия солнечного излучения и радиации.

Поэтому, для защиты космических кораблей используют специальные покрытия. На сегодняшний день наиболее применяемым является алюминиевое. Вот только оно является недостаточно термически стабильным. Форма алюминиевого изделия может изменяться под воздействием высоких температур, не говоря уже о том, что металл достаточно дорогой.

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Созданное исследователями покрытие из наночастиц решает данную проблему. Учёные считают, что их разработка лучше, чем покрытие из алюминия. Оно не меняют форму в зависимости от температуры. Не исключено, что при массовом использовании данного покрытия его стоимость может быть ниже, чем у алюминиевого аналога.