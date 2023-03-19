Такой вывод был сделан на основе сходства физических процессов на Марсе и Земле.

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Исследователи из американского Институте SETI вместе со своими коллегами изучали поверхность Марса и обнаружили остатки реликтового ледника, которые расположены в восточной части комплекса пересекающихся каньонов, который называется Лабиринтом Ночи. Он, в свою очередь, размещён недалеко от экватора планеты.

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Автор изображения: Pascal LeeИсследователи нашли не лёд, а отложения соли, которые, по внешним признакам, можно отнести к ледниковым. Предполагается, что солевые отложения находились на вершине ледника. Учёные смогли определить ориентировочные размеры объекта: длина – 6 км, ширина – 4 км, высота до 1,7 км.

Дата формирования ледника также неизвестна, но исследователи предполагают, что это могло произойти в любой момент начиная 2,9 миллиардов лет назад. Для повышения точности проводимых исследований, учёными были изучены древние ледяные острова, которые располагались на плато Альтиплано в Боливии.

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Именно тогда исследователи убедились в том, что верхний солевой слой служит защитой ледникового льда от таяния или испарения. Поэтому учёные считают, что подобный физический процесс характерен и для Марса, а потому сценарий с наличием ледников на красной планете может быть реальным. Но пока никаких весомых доказательств этому нет.