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Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Учёные обнаружили на Марсе солевые отложения, которые могли быть частью древнего ледника
Такой вывод был сделан на основе сходства физических процессов на Марсе и Земле.
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Исследователи из американского Институте SETI вместе со своими коллегами изучали поверхность Марса и обнаружили остатки реликтового ледника, которые расположены в восточной части комплекса пересекающихся каньонов, который называется Лабиринтом Ночи. Он, в свою очередь, размещён недалеко от экватора планеты.

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Автор изображения: Pascal LeeИсследователи нашли не лёд, а отложения соли, которые, по внешним признакам, можно отнести к ледниковым. Предполагается, что солевые отложения находились на вершине ледника. Учёные смогли определить ориентировочные размеры объекта: длина – 6 км, ширина – 4 км, высота до 1,7 км.

Дата формирования ледника также неизвестна, но исследователи предполагают, что это могло произойти в любой момент начиная 2,9 миллиардов лет назад. Для повышения точности проводимых исследований, учёными были изучены древние ледяные острова, которые располагались на плато Альтиплано в Боливии.

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Именно тогда исследователи убедились в том, что верхний солевой слой служит защитой ледникового льда от таяния или испарения. Поэтому учёные считают, что подобный физический процесс характерен и для Марса, а потому сценарий с наличием ледников на красной планете может быть реальным. Но пока никаких весомых доказательств этому нет.

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#космос #наука #марс #астрономия #открытие
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О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
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00:00
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23:59
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Ssh
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Бабий Магнит
23:57
Так это твой стиль хамить и оскорблять. И он легко узнаваем, под кем бы ты не писал. Ничего удивительного - это всё из за твоего одиночества. Ты псих одиночка.
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32.50
23:55
я позвонил, там нет шлюх(((
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хахахер
23:55
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23:51
Это всё? )))))))) А когда комические куплеты будешь петь? )))))))))))))))))))))))))) Съешь конфетку...... ))))
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Саймон Ракель
23:50
pavelshakh в комментах забанен за гнусное поведение, в точности копирующее твоё. Дальше ты орудовал у себя говноблогах под neshesha с таким же гнусным тоном общения. А дальше и бояршники были, и парци...
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