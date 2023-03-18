В зарубежном издании Reuters появилась информация о том, что бывший президент США Дональд Трамп ожидает своего скорого ареста. Такую информацию он получил благодаря “утечке” из офиса окружного прокурора Манхэттена.
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Источник изображения: AP
Ожидаемая дата задержания Трампа – 21 марта. За что именно его собираются арестовать, пока неизвестно. Но, недавно на американском телеканале NBC было сообщение о том, что Дональд Трамп осуществлял выплаты актрисе Сторми Дэниэлс, снимающейся в фильмах для взрослых, на фоне президентской компании в 2016 году.
Данная ситуация была предана огласке ещё в 2018 году, когда Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, заявил о том, что он виновен в передаче 130 тысяч долларов актрисе для того, чтобы она умолчала о своём романе с Дональдом. Трамп отрицал эти слухи и судился со своим адвокатом.
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По утверждению Коэна, деньги, которые были переданы Дэниэлс, документально обозначали как средства для оплаты юридических услуг. На фоне грядущего ареста, Трамп призвал народ США к протестам, поэтому около Манхэттенского уголовного суда усиливают охрану, осуществляемую правоохранительными органами.
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