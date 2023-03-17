Немецкая газета Handelsblatt сообщила, что на предстоящем заседании Европейского совета будет выдвинута инициатива по закупке боеприпасов для Украины в количестве 1 миллиона штук. Отмечается, что данное предложение поддерживают Эстония и ещё несколько стран Евросоюза.
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Как отмечает издание, поскольку масштаб инициативы огромен, то её реализация займёт практически год. Но это только в том случае, если инициатива будет принята и не претерпит никаких изменений после итогового согласования.
Ряд Европейских стран уже выступил с поддержкой данного предложения, а именно: Франция, Финляндия, Румыния, Польша и страны Балтики. Германия пока не дала конкретного ответа, но отметила, что инициатива находится на рассмотрении.
Если говорить о других поставках объектов военного назначения Украине, то в США высказались о намерение передать более 150 танков Leopard из девяти западных стран, что следует из слов главы Пентагона Ллойда Остина. При этом, правительство Швеции сделало заявление о том, что отправит Киеву 10 танков данного образца.
Раннее, 13 марта, премьер министр Великобритании Риши Сунак выступил с призывом к увеличению объёма военных поставок для Украины, а также их ускорению.