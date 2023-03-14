ВСУ в битве за Артёмовск активно применяют дронов-камикадзе, которые оснащены взрывным устройством. В качества основы используют БПЛА гражданского назначения, потому что их стоимость зачастую не превышает 470 долларов за рабочую единицу.
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Бойцы сил России всё чаще сталкиваются с дронами ВСУ. Теперь летательные аппараты, оснащённые взрывчаткой, отправляют атаковать не только бронированную технику, но и одиночных пехотинцев.
Один из военнослужащих, которому чудом удалось выжить под ударом БПЛА ВСУ, смог рассмотреть конструкцию используемого аппарата вблизи. Он заметил, что дрон, который его атаковал, собран весьма неаккуратно и с ошибками в конструкции.
Например, данный БПЛА не взорвался лишь потому, что провод, который должен был привести в действие взрывной механизм, был оторван. Сам взрывчатый боеприпас достаточно мал по своим размерам, как отметил боец: “Чуть меньше пачки сигарет”.
Поскольку летательные дроны крайне мобильны, то они представляют большую опасность для бойцов в зоне СВО. Как заметил военнослужащий, единственный способ спастись от подобной техники, это как можно скорее забежать в укрытие.