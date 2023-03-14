ТрАМП представляет собой беспилотный летательный аппарат с большим грузовым отсеком, который предназначен для транспортировки грузов различного характера по авиационному пути. БПЛА имеет возможность перевезти груз весом до 250 кг на расстояние около 600 км. При этом, максимальная скорость полёта равна 195 км/ч.
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Заявляется, что максимальная высота полёта ТрАМПа достигает 3000 метров. Но пока он проходит только наземные испытания, а первый его вылет намечен на апрель. В основном, на текущем этапе выполняется проверка способности БПЛА к выполнению рулевых манёвров. Это позволяет выявить проблемные места в его системе и механизмах, которые подлежат отладке.
На текущий момент уже пройдены десятки испытаний на руление, благодаря чему система управления была отрегулирована должным образом. В скором времени на ТрАМП установят штатные двигатель и стойки, взамен технологических, которые используются специально при проведении наземных испытаний.
Помимо транспортирования грузов, данный БПЛА может быть использован для наблюдения за обширной местностью, ведь в грузовой отсек можно установить разведывательное спецоборудование. При этом конструкция ТрАМПа выполнена таким способом, чтобы в полевых условиях можно было спокойно заменить основные рабочие элементы, такие как: крылья, двигатель или шасси.