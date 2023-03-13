Он попытался успокоить обеспокоенных вкладчиков и сгладить панику, которая воцарилась на финансовом рынке.

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Народ в США обеспокоен недавним банкротством двух банков: Silicon Valley Bank Financial Group [SVB] и Signature Bank. Чтобы снизить напряжённость в обществе, президент Соединённых Штатов Джо Байден обратился к нации.

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Источник изображения: GLOBAL LOOK PRESS

Он заявил, что всем вкладчикам будут возвращены их средства, будь то американские граждане или малый бизнес. Эта новость стала большим облегчением, особенно для предпринимателей, которые могли лишиться средств для оплаты труда своих рабочих. При этом, Байден отметил, что денежные средства будут взяты из фонда страхования вкладов, который формируется из выплат банковских организаций.

Также в сообщение было отмечено, что внешнее руководство банков подлежит увольнению. Более того, инвесторам данных банков помогать не собираются, ведь сложившаяся ситуация является обыденной в капиталистическом мире, они пошли на риск и провалились, а защиту им никто не обещал.

О закрытии SVB стало известно 10 марта, данный банк занимал 16-е место в США по размеру активов, которые оценивались в 209 млрд долларов. 13 марта Вашингтон сообщил о закрытии Signature Bank, причиной чего указали “системные риски”.

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Эта ситуация вызвала настоящую панику на финансовом рынке, которая привела к падению банковских индексов S&P500 и NASDAQ. Помимо этого, у четырёх крупнейших банков США снизилась капитализация. Байден намеревается попросить конгресс и регуляторов о разработке новых правил, которые позволят избежать повторения подобных ситуаций.