Силы Украины продолжают совершать нападения на территории, которые принадлежат России. Недавно такой случай произошёл в деревне Раковка, которая расположена в Климовском районе Брянской области. В результате миномётного обстрела, который был выполнен со стороны ВСУ, были повреждены жилой дом и хозяйственная пристройка. Также, частично, было нарушено энергоснабжение. Никто не пострадал.
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Подобные случаи в регионе уже происходили раннее, ведь Брянская область находится на границе между Россией и Украиной, а потому последняя не упускает возможности проведения диверсий. ВСУ активно используют данную тактику для нанесения ударов не только по граничным территориям, но и жилым зонам на Донбассе.
Аналогичное нападение было совершено на посёлок Белевица, который находится в Погарском районе. Это случилось 10 марта, и, как сообщают в СМИ, тогда никто не пострадал. Но, к сожалению, подобные исходы весьма редки, ведь 2 марта диверсанты ВСУ убили двух человек при атаке на сёла Сушаны и Любечане. Также во время этого нападения пострадали мужчина и ребёнок, которые получили ранения.
Поскольку ВСУ несут значительные потери в зоне СВО, то Украина прибегает к совершению подобных терактов, чтобы хоть на секунду отвлечь силы России. Так как в последнее время подобные атаки случаются достаточно часто, то можно сказать, что для Украины обстрелы и нападения на гражданские территории уже стали нормой. Вне всяких сомнений, подобное лишь накаляет отношения между Москвой и Киевом.