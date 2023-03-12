Зарубежное журналистское издание Politico опубликовало статью о разногласия в отношениях между США и Украиной. Виной всему различные мнения о целях, которые должен достигнуть Киев в противостояние с Россией.
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Поскольку боевые действия в зоне СВО продолжаются больше года, а силы России продолжают делать успехи, то в общении между Вашингтоном и Киевом начала расти напряжённость. Масло в огонь подливает ситуация с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которую некоторые зарубежные должностные лица, что вступили в контакт с Politico, называют жестокой и истощающей оборонную способность Артёмовска.
Да и вообще Артёмовск стал краеугольным камнем, ведь в администрации США обеспокоены действиями Украины, которая тратит большое количество боеприпасов и военнослужащих на оборону города, который, по версии Politico, не привнесёт каких-либо изменений для решения вооружённого конфликта на Донбассе. Такие действия могут снизить боеспособность ВСУ не только на текущий момент, но и перед проведением весеннего контрнаступления.
Как сообщает издание, не только в США выказывают недовольство в сложившейся ситуации. Киев неоднократно заявлял о своём разочаровании в Вашингтоне в связи с тем, что Америка не обеспечивает Украину необходимым количеством оружия. На этой почве в отношениях между Вашингтоном и Киевом появились определённые напряжённости.