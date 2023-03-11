Украина уже неоднократно совершала нападения на Донецк и, по всей видимости, не собирается останавливаться.

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Двое сотрудников МЧС занимались транспортировкой воды для котельной в Кировском районе Донецка. В это время ВСУ использовали летательный дрон для сброса боеприпаса на Донецкой территории. В результате, сотрудники МЧС были ранены.

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Источник изображения: РИА Новости

Помимо Кировского района страдают и другие части территорий Донецка. ВСУ регулярно наносят удары по гражданским районам. Недавно был совершён обстрел Куйбышевского района, в результате чего были убиты два человека: взрослый мужчина и семилетний ребёнок.

Подобная трагедия случилась во время обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Тогда были ранены восемь сотрудников МЧС. При этом, после обстрела на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но украинские боевики совершили повторный обстрел, в результате чего погибла одна сотрудница из бригады.

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11 марта ВСУ дважды совершили обстрел Киевского района Донецка. За временной промежуток в 15 минут украинские военнослужащие успели выпустить пять снарядов. Во время совершения подобных жестоких действий, ВСУ совершенно спокойно используют оружие и боеприпасы, которые им были переданы Западом.