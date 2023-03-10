Президент Франции выступает против разрастания конфликта на Украине до уровня глобального противостояния, но при этом согласен обучать украинских солдат.

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Эммануэль Макрон, президент Франции, на пресс конференции с премьер министром Великобритании Риши Сунаком, которая состоялась 10 марта, заявил, что нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить разрастание Украинского конфликта в глобальное противостояние.

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При этом он заявил, что Франция оказывает помощь Украине и её народу, в том числе и ВСУ, с самого начала конфликта, это касается и военной сферы. Он указывает, что такой подход направлен на сдерживание распространения конфликта на весь мир.

Более того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Франция и Великобритания будут совместно проводить обучение морских пехотинцев ВСУ. Эти намерения лично подтвердил Эммануэль Макрон на пресс-конференции.

Как говорит президент Франции, основная цель этих действий, это помощь Украине в подготовке контрнаступления в зоне СВО. Ситуация, когда Макрон призывает не допустить эскалацию Украинского конфликта на мировой уровень, но при этом готов оказать Украине помощь в подготовке контрнаступления, выглядит весьма неоднозначно.

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О принятии действий по предотвращению развития конфликта говорил и Дуглас Макгрегор, который является бывшим советником главы Пентагона. В частности, он заявил, что Европа и США не должны думать о том, что конфликт происходит только между Россией и Украиной, когда оказывают последней военную помощь, которая может привести к эскалации конфликта между Западом и РФ.