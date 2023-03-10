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Франция выступает против дальнейшего развития Украинского конфликта, но готова обучать морпехов ВСУ
Президент Франции выступает против разрастания конфликта на Украине до уровня глобального противостояния, но при этом согласен обучать украинских солдат.
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Эммануэль Макрон, президент Франции, на пресс конференции с премьер министром Великобритании Риши Сунаком, которая состоялась 10 марта, заявил, что нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить разрастание Украинского конфликта в глобальное противостояние.

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При этом он заявил, что Франция оказывает помощь Украине и её народу, в том числе и ВСУ, с самого начала конфликта, это касается и военной сферы. Он указывает, что такой подход направлен на сдерживание распространения конфликта на весь мир.

Более того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Франция и Великобритания будут совместно проводить обучение морских пехотинцев ВСУ. Эти намерения лично подтвердил Эммануэль Макрон на пресс-конференции.

Как говорит президент Франции, основная цель этих действий, это помощь Украине в подготовке контрнаступления в зоне СВО. Ситуация, когда Макрон призывает не допустить эскалацию Украинского конфликта на мировой уровень, но при этом готов оказать Украине помощь в подготовке контрнаступления, выглядит весьма неоднозначно.

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О принятии действий по предотвращению развития конфликта говорил и Дуглас Макгрегор, который является бывшим советником главы Пентагона. В частности, он заявил, что Европа и США не должны думать о том, что конфликт происходит только между Россией и Украиной, когда оказывают последней военную помощь, которая может привести к эскалации конфликта между Западом и РФ.

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#украина #сво #политика
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