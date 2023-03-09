На недавнем брифинге Мария Захарова, которая является официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявила, что в ЕС намеренно игнорируют существующие факты о терактах, совершённых на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», которые следуют из расследования американского журналиста Сеймура Херша.
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Она добавила, что на Западе в общем склонны к игнорированию данных из подобных расследований, которые делаются журналистами. При этом, наиболее достоверным из всех представляется именно то, которое сделал Сеймур Херш, поскольку он является лауреатом Пулитцеровской премии, которая является одной из самых престижных наград США в области журналистики.
Как отмечает Захарова, подобное может быть объяснено тем, что ЕС не хочет “раздражать” Вашингтон, а потому Евросоюз пытается абстрагироваться от фактов о терактах. Более того, подобная позиция может быть обоснована тем, что страны из Европейского союза состоят в Североатлантическом альянсе [НАТО], в который входят США и являются одной из его стран-основательниц.
При этом в США расследование Сеймура Херша официально прокомментировал Эйдриенн Уотсон, который является руководителем пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома. Он заявил, что представленная журналистом версия является “совершенной ложью и полной фикцией”.