ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты [БПЛА] для нанесения диверсионных атак. Недавно подобный случай произошёл в городе Энергодар, что расположен в Запорожской области. Для нападения ВСУ использовали летательного дрона, а в результате атаки были уничтожены зажигательные боеприпасы, запасы которых находились на набережной.
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Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Эдуарда Сеновоза, являющегося главой военно-гражданской администрации города. Он сообщил, что из-за атаки началось возгорание на общей площади в четыре гектара. Пожар разрастается вдоль линии электропередачи, через которую осуществляется питание электричеством города и насосной станции.
Сейчас территория находится под угрозой совершения повторного нападения, но пожарная служба ведёт активную борьбу с распространяющимся огнём. В этом деле ей помогают военные России и сотрудники Росгвардии.
При этом сообщается, что угрозы в отношении целостности Запорожской АЭС отсутствуют. Такое заявление сделал мэр города. Он также добавил, что эта атака была нанесена с целью дестабилизации обстановки и провоцирования паники среди местных жителей.