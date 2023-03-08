Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Беспилотники ВСУ вызвали пожар близ Запорожской АЭС
Удар пришёлся на зажигательные боеприпасы, расположенные на набережной Энергодара.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты [БПЛА] для нанесения диверсионных атак. Недавно подобный случай произошёл в городе Энергодар, что расположен в Запорожской области. Для нападения ВСУ использовали летательного дрона, а в результате атаки были уничтожены зажигательные боеприпасы, запасы которых находились на набережной.

реклама

Источник изображения: РИА Новости

Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Эдуарда Сеновоза, являющегося главой военно-гражданской администрации города. Он сообщил, что из-за атаки началось возгорание на общей площади в четыре гектара. Пожар разрастается вдоль линии электропередачи, через которую осуществляется питание электричеством города и насосной станции.

Сейчас территория находится под угрозой совершения повторного нападения, но пожарная служба ведёт активную борьбу с распространяющимся огнём. В этом деле ей помогают военные России и сотрудники Росгвардии.

Источник изображения: Telegram

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом сообщается, что угрозы в отношении целостности Запорожской АЭС отсутствуют. Такое заявление сделал мэр города. Он также добавил, что эта атака была нанесена с целью дестабилизации обстановки и провоцирования паники среди местных жителей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сво #политика
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Российские ритейлеры продают активированные за границей iPhone для обхода санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
27
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
11
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
6
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
39
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
ИноСМИ: вагнеровцы "забрали" восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34
+
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
16
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
13
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
122
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17

Сейчас обсуждают

RedStone
19:09
Учтывая, что ни Вы ни я в машинном зале ЗАЭС не бывали, а также учитывая то, что на видео - всего лишь жоповозки, то говорить именно о военной технике - это признак или небольшого ума человека или цип...
Беспилотники ВСУ вызвали пожар близ Запорожской АЭС
Евгений Семенов
19:08
Валенок, ты так толком не ответил где ты живешь - в погребе? В сарае? В землянке в лесу? Тебе надо информацию учиться собирать и анализировать башкой. 7 месяцев армия штурмует какой-то поселок Бахмут ...
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
RangerXP
19:07
Пара лет, как минимум. Если беспроблемный в разработке Скайрим они доводили год до ума, а еще год энтузиасты чинили квесты, то тут придется пробежать длинный производственный марафон до играбельного ...
Bethesda официально огласила дату выхода Starfield — 6 сентября на PC и Xbox Series
F1oRiDa
19:04
Топ? За эти деньги ZET GAMING Edge Air Ultra V3, REd Square O и новая мышка от Dark Project лучше будут чем этот шлак.
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
Евгений Щербаков
19:04
Пора брать косу и косить.
Россия обходит санкции, получая микросхемы для своей армии
хахахер
19:03
поздно пить боржоми
Законы об иноагентах в Грузии показывают дрейф в сферу влияния России
Владимир Волчек
19:03
Обыкновенная пропаганда. Лживая и глупая. Как обычно.
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Kasyan
19:02
Testing games! Дурак что ли?!
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Midnight Sun
18:59
бабахмут
Генсек НАТО допустил скорое падение Бахмута и добавил, что не стоит недооценивать Россию
Za9c
18:59
Ожидаем лагучий багодром с хреновой оптимизацией и устаревшей графикой. После релиза ждать ещё пол года минимум, пока хоть как-то поправят основные косяки
Bethesda официально огласила дату выхода Starfield — 6 сентября на PC и Xbox Series
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем