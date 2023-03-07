Гранатомёт и противотанковый ракетный комплекс были использованы для уничтожения наблюдательного пункта противника.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На территориях ведения боевых действий мобильные подразделения способны проводить неожиданные и быстрые атаки по позициям вражеских сил, вплоть до их полного уничтожения. В зоне СВО такими опасными и эффективными рейдами занимаются мобильные группы подразделений ВДВ.

реклама

Недавно разведка России выявила местоположение очередного наблюдательного пункта ВСУ, задачу по уничтожению которого выдали мобильным формированиям ВДВ на армейских мотовездеходах АМ-1.

Для определения точных координат позиций противника был использован воздушный дрон. В итоге были обнаружены укрытия пехоты ВСУ в опорных пунктах, для поражения которых был использован автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя».

Данное оружие установлено непосредственно на мотовездеходе. Огонь из него ведётся короткими очередями, такой подход обеспечивает возможность корректирования траектории стрельбы с помощью БПЛА.

В это же время был открыт огонь по укреплённому полевому укрытию боевиков ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Фагот», который был использован другим мобильным подразделением ВДВ. В результате укрепление врага было уничтожено.

Мотовездеход АМ-1 позволяет бойцам России быстро изменить позицию после поражения противника, что снижает риск попадания под ответный огонь, открываемый со стороны ВСУ. Но у данного транспортного средства отсутствует защита от вражеских снарядов, поэтому подобные боевые манёвры являются крайне рискованными и далеко не каждому дано хладнокровно выполнять подобные расчёты.





рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник: Минобороны России