На территориях ведения боевых действий мобильные подразделения способны проводить неожиданные и быстрые атаки по позициям вражеских сил, вплоть до их полного уничтожения. В зоне СВО такими опасными и эффективными рейдами занимаются мобильные группы подразделений ВДВ.
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Недавно разведка России выявила местоположение очередного наблюдательного пункта ВСУ, задачу по уничтожению которого выдали мобильным формированиям ВДВ на армейских мотовездеходах АМ-1.
Для определения точных координат позиций противника был использован воздушный дрон. В итоге были обнаружены укрытия пехоты ВСУ в опорных пунктах, для поражения которых был использован автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя».
Данное оружие установлено непосредственно на мотовездеходе. Огонь из него ведётся короткими очередями, такой подход обеспечивает возможность корректирования траектории стрельбы с помощью БПЛА.
В это же время был открыт огонь по укреплённому полевому укрытию боевиков ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Фагот», который был использован другим мобильным подразделением ВДВ. В результате укрепление врага было уничтожено.
Мотовездеход АМ-1 позволяет бойцам России быстро изменить позицию после поражения противника, что снижает риск попадания под ответный огонь, открываемый со стороны ВСУ. Но у данного транспортного средства отсутствует защита от вражеских снарядов, поэтому подобные боевые манёвры являются крайне рискованными и далеко не каждому дано хладнокровно выполнять подобные расчёты.
Источник: Минобороны России