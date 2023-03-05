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Отношения между США и Китаем накаляются – возможно появление нового мирового конфликта
Поставки вооружения США на Тайвань вызывают беспокойство.
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Сотрудничество между США и Тайванем продолжается довольно длительное время. На острове одно время была расположена военная база сил Америки, а вот поставки объектов военного назначения продолжаются и по сегодняшний день.

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Китайское правительство открыто высказалось, что выступает против военного сотрудничества между США и Тайванем. Оно требует прекратить исполнение любых военных контрактов и нагнетание напряжённости в Тайваньском проливе.

Представитель Минобороны КНР заявил, что армия Китая не будет просто наблюдать за провокациями со стороны противника и нанесёт незамедлительный ответный удар в случае, если внешние силы будут вмешиваться в политические дела региона.

Такое строгое заявление следует из-за опасений Китая за свои территории и национальный суверенитет. Известно, что между Тайванем и США действует договор, из которого следует, что Вашингтон должен поставить вооружение Тайваню на общую сумму свыше 600 миллионов долларов.

Представитель МИД Китая также призвал правительство США пересмотреть текущую политику безопасности, а именно уменьшить роль ядерного оружия. Проблема в том, что наибольшая ядерная угроза исходит именно от Америки, поэтому Вашингтон должен подходить более ответственно к своим обязанностям.

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Недавно в СМИ появилась информация о том, что Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, придерживается мнения, что конфликт между США и Китаем неизбежен.

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#сша #китай #политика
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