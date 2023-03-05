Поставки вооружения США на Тайвань вызывают беспокойство.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Сотрудничество между США и Тайванем продолжается довольно длительное время. На острове одно время была расположена военная база сил Америки, а вот поставки объектов военного назначения продолжаются и по сегодняшний день.

реклама

Китайское правительство открыто высказалось, что выступает против военного сотрудничества между США и Тайванем. Оно требует прекратить исполнение любых военных контрактов и нагнетание напряжённости в Тайваньском проливе.

Представитель Минобороны КНР заявил, что армия Китая не будет просто наблюдать за провокациями со стороны противника и нанесёт незамедлительный ответный удар в случае, если внешние силы будут вмешиваться в политические дела региона.

Такое строгое заявление следует из-за опасений Китая за свои территории и национальный суверенитет. Известно, что между Тайванем и США действует договор, из которого следует, что Вашингтон должен поставить вооружение Тайваню на общую сумму свыше 600 миллионов долларов.

Представитель МИД Китая также призвал правительство США пересмотреть текущую политику безопасности, а именно уменьшить роль ядерного оружия. Проблема в том, что наибольшая ядерная угроза исходит именно от Америки, поэтому Вашингтон должен подходить более ответственно к своим обязанностям.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, придерживается мнения, что конфликт между США и Китаем неизбежен.