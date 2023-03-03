Как говорится: “И снова здравствуйте!”.

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В недавнем выступлении президента Украины во Львове в очередной раз прозвучала информация о том, что ВСУ не хватает ни боеприпасов, ни танков, ни артиллерии, ни самолётов, а помочь с этим должен Запад, да побыстрее!

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В первую очередь Зеленский выделил необходимость поставок артиллерии, ведь она является одной из наиболее мощных сил на поле боя. Но нужны не только снаряды для гаубиц, но и сами системы ведения артиллерийского огня.

Отдельно президент Украины отметил, чтобы страны Запада не только делали обещания о скорых поставках самолётов для ВСУ, но и начали проводить работы по обучению их бойцов, а затем передали сами самолёты.

А ещё ведь есть танки, и их тоже не хватает. И их тоже должен дать Запад. Не так давно на Украину уже пришли новенькие «Леопарды», но, видимо, ВСУ этого мало, поэтому срочно нужно ещё.

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Решение проблемы Зеленский видит в изменении подхода стран, поставляющих оружие для ВСУ, в осуществлении процесса передачи военного оборудования. Если быть точнее, то президент Украины настаивает на том, чтобы Запад не скрывал своей поддержки и публично отправлял то или иное оружие.