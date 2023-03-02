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Опубликовано видео работы САУ Малка 203 мм в зоне СВО
Как обычно - аналогов нет. Одно из самых могущественных орудий по словам военнослужащего расчета.
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По словам солдата артиллерийского подразделения, которое работает с установкой «Малка», используемая гаубица является одной из самых могущественных в мире, подчёркивая, что аналога этому орудию нигде нет.

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Мощность гаубицы позволяет поразить противника даже в случае непрямого поражения, то есть когда снаряд падает в непосредственной близости от текущего положения вражеской единицы.

Один из бойцов артиллерийского подразделения сил России приводит в пример случаи, когда боевой целью выступал танк, а снаряд ложился в пределах 30 метров от него, то в таком случае у вражеской бронированной машины срабатывал боекомплект [БК]. То есть происходила детонация боеприпаса, установленного на вражеской боевой машине.

Для развёртывания на боевой позиции и ведения огня самоходному орудию требуется менее 5 минут. В артиллерийской установке «Малка» используются осколочно-фугасные снаряды, которые позволяют выводить из строя даже самые укреплённые опорные пункты сил ВСУ.

Благодаря высокой мобильности «Малка» может быстро изменить позицию после выполнения боевой задачи, что снижает риски попасть под ответный огонь. Как отмечают в Минобороны России, данные САУ активно применяются силами России в зоне СВО для подавления позиций ВСУ. Боевые расчёты артиллерийских подразделений ведутся днём и ночью, что обеспечивает высокую эффективность выполнения боевых задач.


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Источник: Минобороны России

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#россия #сво #политика
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