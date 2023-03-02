Массовая обеспокоенность здоровьем подрастающего поколения дала свои плоды.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Компания, владеющая сервисом TikTok, сделала официальное заявление, что пользователи младше 18 лет не будут иметь возможности использовать видеоплатформу более 1 часа в день. Но если родитель или опекун даст своё согласие, то несовершеннолетнему выделят дополнительные 30 минут на один день.

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Источник изображения: Reuters

Такое заявление было сделано 1 марта, оно вступит в силу уже в ближайшие пару недель. Временной интервал использования приложения длительностью в 60 минут был выбран с учётом результатов академических исследований и советов специалистов из лаборатории цифрового здоровья Бостонской детской больницы.

Причиной такого подхода является недовольство правительств многих стран тем, что приложение TikTok может навредить психическому здоровью детей и подростков. Наибольшую огласку проблема зависимости подрастающего поколения от данного сервиса получила в США. Как сообщают зарубежные СМИ, более 60% всех несовершеннолетних людей из Америки активно используют TikTok.

Подобное ограничение может быть применено и в отношении других платформ, которые позволяют делиться своим творчеством. Например, весьма популярная социальная сеть Instagram* уже получила несколько обвинений подобного характера. Так что данный сервис может стать следующим, кто введёт аналогичное правило.





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* - запрещена в РФ.