Зарубежные СМИ сообщают, что компании Mercedes-Benz и Cisco активно ведут совместную работу над интеграцией инструментов для проведения конференций в премиальные авто.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Премиальные автомобили от производителя Mercedes-Benz зачастую используются бизнесменами и топ-менеджерами, которым необходимо постоянно оставаться на связи. Для удовлетворения потребностей подобных клиентов, компания Мерседес проводит совместные работы с брендом Cisco, который специализируется на разработке решений для проведения онлайн-конференций. Их целью является расширение доступного в авто функционала для проведения дистанционных рабочих встреч.

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Например, мультимедийная система в Mercedes-Benz E Class со следующего года [2024] будет иметь возможность загрузки приложения Webex, которое представляет собой широкий набор инструментов для проведения веб-конференций. Но сообщается, что полный функционал программы будет доступен только при полной остановке авто. Если же запустить Webex во время движения, то можно пользоваться только режимом аудио звонка, не имея возможности подключения к видеовстрече и просмотру высылаемого контента.

Подобный технологический шаг сделает из автомобилей Мерседес настоящие мобильные офисы. Более того, новый подход по интеграции решений для веб-конференций позволит расширить рабочие платформы под свои разработки таким компаниям, как Cisco, Zoom и Microsoft. В зарубежных странах модели автомобилей с подобным программным обеспечением могут появиться в продаже уже в течение нескольких следующих недель.





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Источник графического материала: Mercedes-Benz