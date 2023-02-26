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ППК-20 отправили в зону СВО – разработка окажет помощь бойцам в достижении поставленных задач
Пистолет-пулемёт Калашникова сделает войска специального назначения более мобильными и эффективными.
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Пистолет-пулемёт Калашникова образца 2020 года [ППК-20] проектировался на базе ПП-19-01 «Витязь», который предназначен для отрядов 604-го Краснознамённого центра специального назначения “Витязь”, внутренних Войск России. Такой подход позволил ориентироваться на опыт применения уже существующего образца, чтобы можно было учесть его сильные и слабые стороны.

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Впервые ППК-20 представили публике в 2020 году, а уже годом позже разработка претерпела ряд изменений. Пистолет-пулемёт обладает складной конструкцией и комплектуется 9-мм нарезным стволом, при этом масса изделия с пустым магазином, который способен вместить 30 патронов размерностью 9х19 мм, составляет около 2,7 кг. Оружие способно выполнить 800 выстрелов в минуту. С завода ПП оснащают пламегасителем и тактическим глушителем, который устанавливается непосредственно на пламегаситель.

Как сообщают СМИ, в зону СВО уже было отправлено несколько партий ППК-20, где новое оружие применяется в ходе выполнения боевых задач бойцами России. Помимо использования пистолета-пулемёта спецназом, когда для выполнения задачи необходимо компактное и надёжное оружие, он может применяться в качестве средства для самозащиты бойцами воздушно-космических сил России.

Благодаря использованию ППК-20 в реальных боевых условиях, концерн «Калашников» может получить ценную информацию о возможных направлениях совершенствования проекта. Подробности результатов использования разработки пока не раскрыты, но в скором времени стоит ожидать новостей о том, как применение ППК-20 вносит свой вклад в достижение поставленных в рамках СВО целей.


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Источник графического материала: КАЛАШНИКОВ

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#россия #сво #политика
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