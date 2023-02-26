Пистолет-пулемёт Калашникова сделает войска специального назначения более мобильными и эффективными.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Пистолет-пулемёт Калашникова образца 2020 года [ППК-20] проектировался на базе ПП-19-01 «Витязь», который предназначен для отрядов 604-го Краснознамённого центра специального назначения “Витязь”, внутренних Войск России. Такой подход позволил ориентироваться на опыт применения уже существующего образца, чтобы можно было учесть его сильные и слабые стороны.

реклама

Впервые ППК-20 представили публике в 2020 году, а уже годом позже разработка претерпела ряд изменений. Пистолет-пулемёт обладает складной конструкцией и комплектуется 9-мм нарезным стволом, при этом масса изделия с пустым магазином, который способен вместить 30 патронов размерностью 9х19 мм, составляет около 2,7 кг. Оружие способно выполнить 800 выстрелов в минуту. С завода ПП оснащают пламегасителем и тактическим глушителем, который устанавливается непосредственно на пламегаситель.

Как сообщают СМИ, в зону СВО уже было отправлено несколько партий ППК-20, где новое оружие применяется в ходе выполнения боевых задач бойцами России. Помимо использования пистолета-пулемёта спецназом, когда для выполнения задачи необходимо компактное и надёжное оружие, он может применяться в качестве средства для самозащиты бойцами воздушно-космических сил России.

Благодаря использованию ППК-20 в реальных боевых условиях, концерн «Калашников» может получить ценную информацию о возможных направлениях совершенствования проекта. Подробности результатов использования разработки пока не раскрыты, но в скором времени стоит ожидать новостей о том, как применение ППК-20 вносит свой вклад в достижение поставленных в рамках СВО целей.





рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Источник графического материала: КАЛАШНИКОВ