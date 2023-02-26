Наличие военной техники на поле боя значительно поднимает боевую мощь, которую можно обрушить на противоборствующую сторону. Из любого сражения техника очень редко выходит со слабыми повреждениями, а то и вовсе невредимой. Возвращение технических единиц в боевое состояние осуществляют на ремонтно-восстановительных базах, которые становятся очень важным стратегическим объектом, позволяющим обеспечить поддержание военной мощи на должном уровне.
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Ликвидация стратегически важных объектов во время вооруженных конфликтов является ключевым моментом, который может ослабить противника. Недавно такого успеха добились участники СВО, которые успешно уничтожили ремонтно-восстановительную базу сил ВСУ. Она была расположена на территории Донецкой Народной Республики в районе посёлка Старорайское.
Силы России смогли нанести серьёзный ущерб Украинской стороне, который может изрядно сократить как качество используемой ВСУ военной техники, так и её количество. Не исключено, что по такому случаю власти Украины будут вновь просить помощи у Запада, поскольку Россия успешно разрушает стратегические планы противника.
Источник графического материала: Минобороны России