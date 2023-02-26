В актуальной сводке о ходе проведения СВО содержится информация о большом количестве уничтоженных технических единиц противника.

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Транспортные средства на поле боя позволяют увеличить мобильность, защищённость и, в ряде случаев, вооружённость боевых составов. Уничтожение подобных боевых единиц не только снижает боеспособность противника, но и подрывает его боевой дух, ведь враги лишаются возможности обеспечить себя более выгодными боевыми условиями.

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За текущие сутки силы ВСУ понесли значительные потери. Войска России смогли уничтожить внушительное количество боевых единиц противника на разных направлениях. На территориях Купянского района были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля, которые принадлежали силам Украины.

Российские войска группировки «Центр» добились значительных успехов на Красно-Лиманском направлении, где было уничтожено три единицы боевых бронированных машин и два автомобиля. Также у бойцов получилось лишить ВСУ самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» и гаубицы Д-20, которые могли быть использованы для ведения огня по оборонительным позициям.

Силы России по Донецкому направлению уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Помимо этого, на территории направления был уничтожен склад боеприпасов, который использовался 68-ой егерской бригадой ВСУ, и ликвидирована мобильная система обнаружения огнестрельного оружия AN/TPQ-37, которую производят в США.

Потери техники со стороны Украины на Херсонском направлении составляют шесть автомобилей и три гаубицы Д-30. В боевых областях также ведутся бои за воздушное пространство, по результатам которых России удалось избавиться от вертолета Ми-8, который принадлежал воздушным силам Украины, и от семи беспилотных летальных аппаратов [БПЛА].

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Таким образом, силы Украины понесли значительные потери, что обеспечивает войскам России боевое преимущество. Всего с начала проведения СВО уничтожено следующее количество техники, принадлежащей ВСУ: 8042 боевые бронированные машины, 4222 орудия полевой артиллерии и миномётов, 8556 единиц специальной военной автомобильной техники, 405 зенитных ракетных комплексов, 211 вертолётов, 390 самолётов и 3243 БПЛА.