В Мюнхене прошла массовая акция протеста, участники которой призывают к мирному урегулированию конфликта.

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С 17-го по 19-е февраля текущего года [2023] проходила 59-я Мюнхенская конференция по безопасности, в рамках которой государства, которые состоят в НАТО, обсуждали дальнейшую стратегию противостояния своим соперникам и оказания поддержки украинской стороне. В это время состоялась акция “Шествие за мир”. Она прошло в Мюнхене, а участие в ней приняли несколько тысяч человек.

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Причиной шествия является недовольство многих жителей Германии в политике, которой придерживается НАТО. Они призывают прекратить поставлять Украине вооружение, утверждая, что подобные действия являются прямым проявлением милитаризма. По мнению участников акции, конфликт необходимо решать мирными средствами, поэтому нужно создать необходимые условия для проведения мирных переговоров, а не усугублять текущую ситуацию

Подобный протест уже проходил 26 января, но его масштаб был более скромным. Сейчас же появляется всё большее количество людей, разочарованных действиями НАТО, которые готовы открыто заявить об этом. Как сообщают СМИ, более половины жителей Германии недовольны передачей Украине вооружения.





Берлин уже отправил свои танки в зону боевых действий, что собираются сделать и в США. Помимо этого, Европарламент вынес решение о необходимости поставить Украине боевые самолёты.





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