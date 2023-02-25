Недавно произошло неожиданное отключение сервисов, которые позволяют сотрудникам общаться, находить ответы на свои вопросы и следить за состоянием платформы.

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Разработчики Twitter взаимодействуют между собой через сервис Slack, который является не только способом передачи информации, но также позволяет хранить её в виде документов, предусматривая функцию архивации. Помимо этого, в Твиттер активно используют Jira – инструмент для отслеживания прогресса работы команды сотрудников, который позволяет отслеживать изменения в коде и проверять соблюдение корпоративных норм и требований.

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Недавно оба эти сервиса перестали работать, причём в один и тот же день. В результате у сотрудников не было возможности осуществлять высокоэффективную связь между собой и наблюдать за текущими изменениями в функционале платформы. Можно сказать, что для сотрудников случился «непредусмотренный выходной».

Некоторые лица предположили, что это случилось в результате планового технического обслуживания. Но после того, как системы были восстановлены, один из сотрудников Twitter заявил, что случай с отключением Slack был устроен кем-то изнутри компании, а планового обслуживания для этого сервиса вовсе не существует.

Как заявляют зарубежные СМИ, Slack был отключен из-за неуплаты за его использование со стороны Твиттера. Возможно Илон Маск, владелец Twitter, хочет полностью отказаться от этого сервиса и перейти на его аналог – Mattermost, который используют в Tesla. Стоит учесть, что работоспособность Jira была восстановлена ещё 23.02.23.

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Для многих сотрудников отключение Slack стало последней каплей терпения, ведь большую часть ответов на свои рабочие вопросы они находили в архивах данного сервиса. Поэтому ожидается, что в скором времени в компании начнётся очередная волна увольнений, при этом, большая часть уйдёт по собственному желанию.