Учебное занятие направлено на отработку боевых задач.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

БМП-2М – это гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личных составов пехоты, позволяющая обеспечить условия повышенной мобильности, защищённости и вооружённости. Боевая единица оснащена автоматической пушкой 2А42 30-мм, которая разработана в соответствии с конструкцией, предложенной А.Г. Шипуновым и В.П. Грязевым. В БМП помещаются два человека, а именно, командир отделения и наводчик-оператор. Машина изготавливается на Тульском машиностроительном заводе и принята на вооружение в 1980 году.

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Боевой модуль «Бережок», предназначенный для модернизации боевых машин [БМ], представляет из себя комплекс вооружения, расположенный на броневой башне. Эта модификация может использоваться как на БМП, БТР, БМД, так и на шасси устаревших танков, которые могут быть преобразованы в БМПТ. Вооружение включает в себя следующие позиции: автоматическая пушка 2А42 30-мм, автоматический гранатомёт АГ-17 30-мм, пулемёт ПКТ 7,62 мм, а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который является разработкой Тульского конструкторского бюро приборостроения.

Недавно были проведены учебные занятия по подготовке экипажей ВДВ для управления БМП-2М, которые оснащены современным боевым модулем «Бережок». Испытания состава и боевой машины проходили в тыловом районе СВО. На дальнем расстояние цели были уничтожены с использованием пушки 2А42, при более близком контакте подключали пулемёт ПКТ и гранатомёт АГ-30, в зависимости от ситуации. Экипаж успешно выполнил поставленные задачи и весьма умело осуществил манёвр ухода с огневого рубежа.

Ознакомиться с видео-материалом можно по ссылке.





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Источник: Минобороны России