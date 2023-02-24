В представленном на официальном сайте МИД КНР документе описаны основные моменты, которые могут послужить отличным подспорьем для завершения Украинского кризиса. Из основных моментов можно выделить, что Пекин призывает прекратить боевые действия и урегулировать вопрос путём мирных переговоров, при этом утверждая, что для восстановления территорий, понёсших повреждения во время конфликта, потребуется помощь со стороны международного сообщества.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет рассматривать предложение Китая с учётом его отношений с Россией. Представитель НАТО, в лице генерального секретаря Йенса Столтенберга, дал официальный комментарий о том, что в организации не испытывают особого доверия к Пекину и склоняются к предубеждению, что со стороны Китая идут поставки вооружения в РФ.
Президент Польши высказался, что предоставленные Пекином принципы действительно могут лечь в основу мирного урегулирования кризисной ситуации. Президент ФРГ дал комментарий о том, что Запад открыт для любых конструктивных предложений, но сделал это в неоднозначной манере.
В самой Украине рассматривают предложение Китая в негативном ключе, заявляя, что ещё рано начинать мирные переговоры. В МИД РФ наоборот неоднократно говорили о готовности пойти на мирное урегулирование конфликта, но власти Украины не хотят выходить на конструктивный диалог.