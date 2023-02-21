В связи с обострением отношений между Америкой и Китаем, из США была выслана делегация на остров Тайвань, с целью укрепления сотрудничества с местным самоуправлением, которое высказало полную готовность к углублению взаимоотношений. Возможно, что на данный шаг повлияла недавняя истории со сбитыми аэростатами на территории Соединённых Штатов.
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Как сообщают зарубежные СМИ, США официально не заявляют о дипломатических отношениях с Тайванем, но при этом являются наиболее значимым спонсором и поставщиком оружия для острова. Местное управление Тайваня заявляет, что регион собирается дальше продолжать сотрудничество с дружественными для него странами, с целью противостояния расширению мирового авторитаризма и, что особо примечательно, борьбы с климатическими изменениями.
По официальным данным, на территории Тайваня более нет Американских военных баз, но сотрудничество между ними продолжается и по настоящее время. О больших подробностях и результатов встречи пока неизвестно. Весьма вероятно, что, ввиду упрочнения сотрудничества, США будут стараться обезопасить своих коллег и укрепить экономические взаимоотношения.