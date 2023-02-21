Новая программа должна значительно увеличить доход создателей контента и расширить их возможности.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Точных подробностей о новой схеме заработка на платформе пока нет, но известно, что поначалу для работы с новой программой необходимо получить специальное приглашение от сервиса TikTok. Она будет носить название “Творческая Программа” [The Creativity Program] и являться продолжением уже запущенного “Фонда Авторов” [Creator Fund], который позволяет зарабатывать пользователям, создающим познавательный и вдохновляющий контент.

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Первое время тестовая версия “Творческой Программы” от ТикТок была доступна лишь во Франции и Бразилии, но теперь её развернут и в США. Потенциальные участники должны быть старше 18-ти лет и, как предполагают западные СМИ, иметь на своём канале не менее 100.000 подписчиков. Для участия в аналогичном “Фонде Авторов” на аккаунте должно быть всего 10.000 подписчиков. Если это требование действительно будет иметь такой высокий показатель, то несомненно и доход авторов должен быть увеличен в разы.

Помимо прочего, TikTok также будет обращать особое внимание на публикуемый в аккаунте контент. Он должен быть оригинальным и качественным, в противном случае о новой программе монетизации можно забыть.

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Новая инициатива сервиса может быть принята ввиду появления возможности монетизации видео на платформе YouTube Shorts, в рамках которой авторы могут заработать около 900$ за 1 миллион просмотров видео. В это время некоторые пользователи из ТикТок сообщают, что по программе “Фонд Авторов” они получают лишь пару долларов за ролики, которые были просмотрены более миллиона раз.