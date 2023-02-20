Благодаря отлаженному производственному процессу, Китай способен производить передовые автомобили, которые пользуются большим спросом.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Китайская ассоциация автопроизводителей [CAAM] сообщила, что за 2022 год из страны было экспортировано около 3,11 миллионов автомобилей. Этот показатель на 54,4% больше, чем аналогичный за 2021 год. При этом более 679.000 экспортируемых единиц составляли авто на альтернативных источниках энергии, в том числе и электромобили.

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Популярность Китайского автопрома за рубежом объясняется: передовой технологической оснащённостью моделей, высоким качеством сборки и доступной ценой. Более того, всё больше местных автопроизводителей осваивают “зелёные” технологии, активно развивая переход автомобилей на электрические платформы, что соответствует текущей мировой тенденции по сохранению экологии.

Помимо этого, некоторые разработки Китайских автопроизводителей в области использования искусственного интеллекта для оказания помощи в вождении и обеспечения более экономного использования энергетических ресурсов опережают своих конкурентов. Компании стараются обеспечить клиентов современными решениями, которые довольно просты в использовании, что, несомненно, нравится многим.

Высоким спросом пользуются не только автомобили для обычных граждан, но и специальная техника, в том числе и транспорт, используемый для пассажирской перевозки людей. Автомобили компаний BYD и Hongqi являются наиболее востребованными, благодаря чему эти предприятия вошли в список 50 самых популярных автомобильных марок среди граждан Европы.

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