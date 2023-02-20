Приложение для совместной работы и виртуальных собраний от компании Microsoft вскоре получит масштабное обновление, которое оптимизирует скорость его работы.

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Microsoft активно работает над улучшением производительности своего решения для дистанционного общения – Microsoft Teams, которое позволяет одновременно связываться кругу лиц количеством до 100 человек. Новая версия приложения будет разработана практически с нуля, что позволит более рационально расходовать доступные на вычислительных устройствах ресурсы.

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Планируется, что приложение будет носить название Microsoft Teams 2.0 или 2.1. Основное достижение, к которому стремится компания, это снижение используемого объёма памяти на 50%. Помимо этого, обновление позволит меньше нагружать центральный процессор и расходовать заряд батареи портативных устройств более экономным образом.



Пользовательский интерфейс будет написан на React, библиотеке для языка программирования JavaScript. Принятый подход к разработке новой версии учитывает большинство критически важных жалоб и замечаний о прошлых версиях приложения.

Как сообщают зарубежные СМИ, новая версия Microsoft Teams уже активно тестируется среди сотрудников компании. Microsoft планирует представить решение для публичного тестирования в конце марта текущего года [2023], чтобы собрать более обширную информацию о недостатках обновления и реакции со стороны пользователей.





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Графический материал: YouTube / Microsoft Teams