Microsoft активно работает над улучшением производительности своего решения для дистанционного общения – Microsoft Teams, которое позволяет одновременно связываться кругу лиц количеством до 100 человек. Новая версия приложения будет разработана практически с нуля, что позволит более рационально расходовать доступные на вычислительных устройствах ресурсы.
реклама
Планируется, что приложение будет носить название Microsoft Teams 2.0 или 2.1. Основное достижение, к которому стремится компания, это снижение используемого объёма памяти на 50%. Помимо этого, обновление позволит меньше нагружать центральный процессор и расходовать заряд батареи портативных устройств более экономным образом.
Пользовательский интерфейс будет написан на React, библиотеке для языка программирования JavaScript. Принятый подход к разработке новой версии учитывает большинство критически важных жалоб и замечаний о прошлых версиях приложения.
Как сообщают зарубежные СМИ, новая версия Microsoft Teams уже активно тестируется среди сотрудников компании. Microsoft планирует представить решение для публичного тестирования в конце марта текущего года [2023], чтобы собрать более обширную информацию о недостатках обновления и реакции со стороны пользователей.
Графический материал: YouTube / Microsoft Teams