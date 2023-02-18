Распоряжением финансов Саудовской Аравии занимается суверенный фонд Саудовской Аравии, который осуществляет активное инвестирование в следующие направления: энергетика, аэрокосмическая промышленность, телекоммуникации и зелёные технологии. На сегодняшний день, видеоигры и киберспортивные мероприятия являются наиболее быстрорастущей формой развлечений, которые притягивают к себе всё больше внимания. Правление страны разглядело большой экономический потенциал в индустрии видеоигр и киберспорта, поэтому в политику распределения финансов был добавлен пункт о развитии игрового и киберспортивного сектора.
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Одним из направлений осуществления данной стратегии является установление экономических взаимоотношений с ведущими игровыми компаниями, одной из которых является Nintendo. Как сообщают западные СМИ, на текущий момент доля суверенного фонда Саудовской Аравии во владении Нинтендо составляет порядка 8,3%. Это делает страну вторым крупнейшим владельцем акций компании, большим количество которых владеет только сама японская компания.
Помимо Nintendo, правление страны имеет долю в следующих крупных компаниях: Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive и Koei Tecmo. С целью укоренения своих намерений, страной была основана компания Savvy Games Group, которая занимается развитием игрового и киберспортивного сектора с целью развития этих направлений по всему миру.
Инвестиционная стратегия в сектор видеоигр составлена вплоть до 2030 года, так что в будущем будет появляться всё больше новостей подобного характера.