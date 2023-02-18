Мировой кризис, вызванный коронавирусом, изменил жизнь общества в совершенно новом направлении. Большинство крупных компаний, чьё количество сотрудников в офисах достигало внушительных значений, перешло на новый вид деятельности – удалённую работу. Этот шаг был предпринят с целью обеспечения общественной безопасности и минимизации контактов между населением. Но теперь такая форма работы является наиболее удобной и предпочтительной среди сотрудников, ведь они могут работать из любой точки мира и не тратить излишнее время на дорогу до офиса и обратно, тем самым распределяя его в соответствии с жизненными потребностями.
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Недавно компания Amazon объявила о сокращении своего штата рабочих более чем на 18.000 человек, а теперь заявила о том, что с 1-го мая текущего года [2023] оставшиеся сотрудники должны будут обязаны посещать офис минимум 3 дня в неделю. Это событие может быть началом развития политики крупных компаний в отношении ликвидации дистанционного вида деятельности.
Сама Amazon объясняет такой подход, как шаг по улучшению сотрудничества и корпоративной культуры. Более того, возвращение компании потребности в аренде и приобретении офисных помещений может способствовать росту рынка недвижимости.
По заявлениям зарубежных СМИ, генеральный директор Amazon Эндрю Р. Джесси описывает этот шаг следующим образом: “Вернуть тысячи наших сотрудников по всему миру обратно в офисы – непросто, разработкой решения данной проблемы будут заниматься специальные команды, которым мы собираемся дать необходимое для этого время.”. Также было сказано о том, что верхушка компании ожидает что первое время реализация плана по возвращения офисного режима будет проходить не идеально, но специалисты готовые работать над улучшениями качества работы для перехода к новым способам работы, которые Amazon желает видеть.