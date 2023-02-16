Члены Сената США работают над новым законом, который направлен на сохранение психического здоровья молодых людей, путём ограничения им доступа к социальным сетям.

В последнее время молодые люди всё чаще проводят свободное время в социальных сетях, на просторах Америки наиболее популярными являются Facebook [запрещён в РФ], Snapchat и TikTok. С учётом того, что эти площадки используют люди со всего мира, то и информация на них появляется совершенно разная. Неоднократно были случаи, когда актуальные повестки США критиковались, а порой и вовсе высмеивались, что негативно сказывается на репутации правительства. Если взрослые люди ещё лояльны и доверчивы по отношению к заявлениям, которые делают официальные представители правительства США, то юные пользователи более склонны к критике и готовы рассматривать происходящие в мире ситуации с разных точек зрения. Это так, к слову.

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Текущие члены сената Америки имеют претензии к крупнейшим технологическим компаниям, владеющим социальными сетями, по поводу злоупотребления детским вниманием. Сенат недоволен тем, что компании предпринимают все возможные действия, лишь бы задержать молодых пользователей подольше на своей платформе, что может плохо отразиться на их психическом здоровье.

Дик Дурбин, старший сенатор США от штата Иллинойс, намекнул, что в скором времени может состояться слушание с участием крупных технологических компаний, на котором они должны будут проработать данный вопрос для внесения необходимых правок в существующее законодательство.

Средствами массовой информации США действительно освещается проблема с психическим здоровьем подростков, например, недавно произошла настоящая трагедия. 14-летняя девушка стала жертвой группового избиения со стороны других подростков, которое было записано на видео и загружено в TikTok, и из-за которого она ушла из жизни. Также в новостях Америки неоднократно мелькали статьи о кибербуллинге с печальным исходом.

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Эти события являются основной мотивацией сената в вопросе разработки нового законодательства, которое сможет ограничить доступ молодого поколения к социальным сетям. Как утверждают правительственные деятели США, этот шаг позволит сохранить психическое здоровье юных пользователей.