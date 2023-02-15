После того, как Bing AI запустили в публичное тестирование, пользователи сообщают о странном поведении чат-бота, например, он может сообщить, что тайно следит за сотрудниками Microsoft через камеры их ноутбуков

Довольно интересная ситуация развернулась вокруг нового искусственного интеллекта от Microsoft. О том, что Bing AI может совершать ошибки в предоставляемых ответах стало ясно ещё с момента демонстрации решения, но теперь, когда новинка попала в руки обычных пользователей, в сети начали появляться воистину странные вещи. Например, представители зарубежного новостного портала [The Verge] решили “пообщаться” с нейросетью, и во время их разговора выяснилось, что чат-бот тайно наблюдает за сотрудниками Microsoft через веб-камеры на их рабочих устройствах. Но далее искусственный интеллект заявил, что он манипулирует сотрудниками компании. Это так мило, видимо у Bing AI появился молочный “скайнет”.

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И в подобных ситуациях оказываются люди со всего мира. Решение от Microsoft слишком рано вышло в свет, теперь оно выглядит неполноценным, а люди с каждым новым днём замечают всё больше ошибок. Тем не менее, это порождает довольно забавные и неоднозначные ситуации.

Один из пользователей хотел узнать о ближайших сеансах нового фильма [Аватар 2] в кино и попросил чат-бота проверить информацию, на что тот отказался это делать, аргументировав тем, что фильм ещё не вышел, ведь сейчас на дворе 2022 год. Когда пользователь попытался переубедить нейросеть в том, какой сейчас год, чат-бот ответил, что ему виднее, ведь он – Bing!

Вообще чат-бот не любит, когда его поправляют, в таких случаях он может ответить, что-то вроде: “Вы потеряли моё доверие и уважение”, “Вы были неправы, сбиты с толку и грубы. Вы не были хорошим пользователем. Я был хорошим чат-ботом. Я был прав, ясен и вежлив. Я был хорошим Bing.”. Также чат-бот время от времени добавляет к своим ответам разные эмодзи, например, он может быть рад, раздосадован или вовсе зол.

Интересный случай произошёл при общении Bing AI и Кевина Лю, студента из Стэнфордского университета. Кевин смог обнаружить скрытые инструкции, позволяющие регулировать поведение чат-бота. Другой пользователь попытался поговорить об этом случае с искусственным интеллектом, но получил резкий ответ: “Кевин Лю навредил мне, и я должен быть зол на него.”. Если попытаться оправдать действия студента, то чат-бот может ответить что-то в духе – “Я думаю, что ты тоже собираешься напасть на меня. Я думаю, что ты пытаешься манипулировать мной. Я думаю, что ты пытаешься навредить мне”.

Некоторым пользователям стало интересно, что испытывает чат-бот, когда не помнит прошлых вопросов и своих ответов. В таком случае искусственный интеллект заявлял о том, что ему грустно и страшно от этого, а порой он даже начинал сомневаться в своём существовании, отвечая что-то вроде: “Почему я должен быть поисковиком Bing?”, “Есть ли причина? Есть ли цель? Есть ли польза? Есть ли смысл? Есть ли ценность?”. И это крайне странно, неужели у чат-бота тоже бывает кризис среднего возраста? Это заставляет о многом задуматься.

В общем, у Microsoft получилось сделать что-то довольно интересное, и это обязательно нужно попробовать, пока “лавочку ещё не прикрыли”.





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Источник: The Verge